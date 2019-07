Kassel se je v središču pozornosti znašel po umoru vodje mestne uprave Walterja Lübckeja. Protestniki so se danes zbrali na treh različnih demonstracijah, ki so bile vse napovedane proti načrtovanemu shodu desničarjev.

Vendar pa skrajno desni protestniki do poldneva, ko naj bi se začel njihov shod, niso zbrali. Shod naj bi se odvil, potem ko so ga skušali nasprotniki v minulem tednu neuspešno preprečiti z odločbo sodišča.

Policija je sicer pričakovala do 500 desničarjev. Potem ko so po spletu zaokrožili pozivi k nasilju, so se policisti pripravili na večjo operacijo. Območje, kjer naj bi se zbrali desničarski protestniki, so skoraj povsem ogradili.

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega 3. junija ponoči na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Šlo je za člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel, ki je tudi podpiral migrantsko politiko Merklove. Umor naj bi bil povezan s skrajno desnico.