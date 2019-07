V Kosovski Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku na severu Kosova so danes zaprli vrata trgovine, trafike, lekarne, kavarne, hoteli in bencinske črpalke, pekarne pa so spekle kruh samo za bolnišnice in vrtce. V štirih občinah s srbskim življem tako ni bilo mogoče kupiti nobene osnovne potrebščine v okoli 400 veletrgovinah in trgovinah, solidarnostno so se jim pridružili tudi prodajalci na tržnicah pa tudi lastniki brivnic in kozmetičnih salonov.

Povod za ukrep so lani novembra uvedene 100-odstotne carine na blago, ki ga na Kosovo uvažajo iz Srbije in BiH. Kosovska vlada jih je uvedla v odgovor na nasprotovanje Beograda in Sarajeva kosovskemu članstvu v Interpolu na takratni konferenci generalne skupščine te mednarodne policijske organizacije v Dubaju. Napovedi, da bo ta ukrep sprožil pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin zlasti na severu Kosova, so se po sedmih mesecih že uresničile, napoved protestnega zaprtja trgovin pa je tako rekoč že konec prejšnjega tedna do konca izpraznila njihove police, saj so ljudje množično delali zaloge.

Preti humanitarna katastrofa Radoš Petrović, predsednik združenja gospodarstvenikov na kosovskem severu, je danes za beograjsko Politiko dejal, da se opozorila o humanitarni katastrofi na tem območju žal uresničujejo. Dodal je, da je mednarodna skupnost ostala gluha, čeprav na glas govori o enakih pravicah za vse in o demokraciji. »O kakšni demokraciji teče beseda, sprašujem, če smo prišli v položaj, ko ni moke, kruha, mleka in trpijo bolni, starejši in najmlajši,« se je spraševal Petrović, ki ni imel odgovora na vprašanje, kako se bo protest odvijal v prihodnje, ampak dejal samo, da se bodo »prilagajali situaciji«. Srbski živelj je danes tudi prisluhnil pozivu, naj se ne odpravi po nakupih v trgovska središča v južnem (albanskem) delu Kosovske Mitrovice in v t. i. Bošnjaško mahalo. Tisti redki, ki so se lahko odpravili po živila prek meje v Raško ali Novi Pazar, so se pritoževali nad visoko dvignjenimi cenami. Kosovska obmejna policija od uvedbe 100-odstotnih carin v okviru operacijskega načrta »jekleni prstan« poostreno nadzoruje prehode na mejah s Srbijo in BiH, odmeven incident se je zgodil pred tremi tedni, ko je njen pripadnik streljal v pnevmatike avtomobila s kragujevškimi registracijami, ko voznik ni ustavil rutinski patrulji v občini Leposavić. Srbski proizvajalci so v lanskem letu do uvedbe carin na Kosovo izvozili blago v skupni vrednosti blizu 400 milijonov evrov oziroma v povprečju za 40 milijonov evrov mesečno. Že novembra se je izvoz prepolovil, nato je tako rekoč presahnil, za osnovno oskrbo kosovskega severa so poskrbele multinacionalke iz mreže v Makedoniji in Albaniji.