Britanski poslanec in sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Mark Field je včeraj v družbi polne dvorane politikov užival na elitni večerji, ki jo je med govorom ministra za finance Združenega kraljestva Philipa Hammonda zmotila skupina okoljskih aktivistov iz Greenpeace UK. Na trakovih, ki so si jih aktivistke poveznile preko rdečih oblek, so sporočale »okoljska kriza« oziroma »climate emergency«.

Ena izmed aktivistk se je med prekinitvijo dogodka sprehodila za Fieldovim hrbtom, ko jo je ta z nasiljem in prijemom za vrat poskusil odstraniti iz prostora.

Field se je po včerajšnjem dogodku sicer opravičil in dejal, da je bila njegova reakcija »instinktivna,« saj se je sam in drugi gostje počutil ogroženega, kljub temu, da je bila protestnica mirna in neoborožena. Več poslancev ga je nemudoma pozvalo k odstopu, na kar se je sam predlagal za preiskavo stranke. Predstavnica Therese May je danes sporočila, da je Field tekom preiskave do nadaljnjega suspendiran s sekretarskega mesta.