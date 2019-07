Poudarja, da si Slovenija zasluži primeren resor, tudi zaradi neuravnoteženosti svežnja vodilnih položajev. Med zanimivimi portfelji je izpostavil okolje in raziskave. V pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju je še povedal, da ga je premierjeva odločitev presenetila. »Ko me je povabil h kandidaturi, mu nisem mogel reči ne, ker sem upošteval razloge, zaradi katerih si je zaželel, da bi pristal na to kandidaturo,« je dejal. Sicer pa meni, da izpolnjuje merila iz pogodbe EU.

Bodoča predsednica komisije von der Leynova si je po njegovih besedah zadala ambiciozen in hvalevreden cilj spolno uravnotežene komisije, ki ga osebno podpira. Upa, da ji bo uspelo ta cilj doseči ali se mu vsaj približati. Zato razume, da želi preostale članice spodbuditi k imenovanju kandidatk tudi z obljubami pomembnejših resorjev. Vseeno pa upa, da bo predsednica kandidate in kandidatke presojala po strokovnosti in sposobnosti. Spomnil je, da lizbonska pogodba med merili za izbiro komisarjev ne navaja konkretnih poklicnih usmeritev in ne zahteva, da morajo biti politiki. Komisar mora izpolnjevati le tri merila: splošno usposobljenost, zavzetost za Evropo in neodvisnost, je dejal.