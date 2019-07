Potem ko sta Aluminij in Triglav poskrbela za uverturo v drugi krog slovenske lige, se bo danes in jutri predstavilo še preostalih osem moštev. Derbi bo jutri zvečer v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Domžale. Državni prvak Maribor bo v Velenju popravljal vtis po uvodnem porazu s Triglavom. Službenih obveznosti ne bo smel opravljati športni direktor kluba Zlatko Zahović, ki ga je disciplinski sodnik nogometne zveze kaznoval s tremi tekmami prepovedi. To pomeni, da bo izpustil tudi derbi z Olimpijo čez teden dni. Zahović je grešil po tekmi s Triglavom, ko se je nešportno obnašal do glavnega sodnika Dejana Balažiča, ki je s spornimi odločitvami oškodoval Maribor. Kot je zapisano v obrazložitvi nogometne zveze, je Zahović sodniku »s telesom oviral pot v garderobo, da je med njima prišlo do kontakta«, povrhu pa je sodnika tudi žalil in se nešportno vedel do delegata tekme. Maribor je zaradi neprimernega obnašanja navijačev dobil dodatno kazen v višini 500 evrov, za nespoštovanje medijskega protokola pa 100 evrov.

Aluminij – Triglav 2:1 (0:1) Potem ko je Aluminij v uvodnem krogu zlahka ugnal novinca Tabor, Triglav pa je v Ljudskem vrtu pripravil senzacionalno zmago, sta se tekmeca pomerila na prvi tekmi drugega kroga. V izenačenem obračunu je vse do sodnikovega podaljška kazalo na delitev točk, na koncu pa je zmaga ostala doma. Triglav je v prvem polčasu povedel po imenitnem zadetku Tilna Mlakarja, ki kandidira za najlepši gol kroga. Mlakar je z razdalje brez zaleta udaril po žogi, ki jo končala v levem zgornjem kotu domačih vrat. Aluminij je v nadaljevanju izenačil iz enajstmetrovke, ki jo je s prekrškom zakrivil Egzon Kryeziu. Adut Aluminija Matic Vrbanec se je izkazal kot suveren izvajalec najstrožje kazni. Nasprotnika sta si do konca tekme priigrala še nekaj priložnosti. Triglav je v 84. minuti znova zatresel domačo mrežo, a je sodnik Matej Jug razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja. Kidričani so zmagovito akcijo izpeljali v prvi minuti podaljška, ko je Luka Štor z drugim golom v novi sezoni izkoristil zmedo v gostujoči obrambi.

Tabor Sežana – Celjedanes ob 18. uri, sodnik: Šmajc Za Sežančane bo vsak naslednji nasprotnik najtežji možni. Tekma s Celjani prinaša dodatno breme, saj ponuja popravni izpit po neuspešni premieri proti Aluminiju. Trener Andrej Razdrh je napovedal nekaj sprememb v ekipi, kar kaže na to, da res ni bilo dovolj časa, da bi ob številnih novincih že izbral udarno enajsterico. Očitno bo torej kar »na fronti« popravljal in dopolnjeval ideje, ki so jih v klubu zastavili v poletnem prestopnem roku, in morda bo zanje treba žrtvovati še kakšen krog. Bi pa bila seveda kakšna točka po ugodnem žrebu, ki jim je namenil uvodni domači tekmi, izjemna naložba v nadaljevanje boja za obstanek, ki pač pripada novincu (povratniku). Celjani so v prejšnji sežanski prvoligaški odisejadi pred osemnajstimi leti Kraševce premagali na vseh treh medsebojnih tekmah. Tudi sami niso najbolj zadovoljni z izkupičkom uvodnega kroga, saj so točko proti Muri rešili šele v zadnjih minutah tekme. Se bodo bolje znašli na igrišču, ki zaradi bližine ograje okrog zelenice deluje manjše, a je z merami 101 x 66 metrov znotraj predpisanih okvirov in ni najmanjše v ligi? Potrebujejo pa zato gostje kakšno minuto več za prilagajanje na optično zanko in to bi lahko bila prednost gostiteljev. Z drugačno energijo seveda kot prejšnjo soboto proti Aluminiju, ki je slavil zanesljivo zmago z 2:0. Verjetni postavi – Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić, Vukelić, Babić, Stevanović, Sever, Stančič, Sikimić. Celje: Jurhar, Vidmajer, Stojinović, Zaletel, Travner, Pišek, Pungaršek, D. Štraus, Novak, Lotrič, Vizinger. Naš namig: 2.

Rudar – Maribordanes ob 20.15, sodnik: Sagrković Polne tri sezone. Dvanajst tekem. Toliko časa Rudar ni slavil proti Mariboru, povrhu so lani vijoličasti dobili vse štiri obračune. A vse še preden je Almir Sulejmanović zares dvignil knape. »Zmeraj imajo individualno kvaliteto, v daljšem obdobju nizajo uspehe, proti Domžalam smo videli, kako ne smeš igrati. Vsiliti moramo našo igro, zadržati ritem, zaključevati akcije in uživati v nogometu,« je napotek Darka Milaniča. V precepu je, kako sestaviti moštvo. Segmentirana rotacija, ko je zamenjal osrčje sredine in igral brez napadalca, se uvodoma proti Triglavu (1:2) ni obnesla. »Prezgodaj je govoriti, kdo bo nared. Milec je dobil udarec proti Valurju, trenirala nista niti Kenan Pirić in Sandi Ogrinec zaradi viroz.« Četudi čaka Maribor v sredo evropski obračun z AIK, je Maribor skrbno analiziral, kako je Rudar izvlekel točko v Domžalah (2:2). »Hitri so, potentni, direktni v konici napada. Uspevalo jim je tudi v kompaktni coni v sredini. Brez velikega tveganja bomo morali igrati, kot mi hočemo. Pod pogojem, da imaš omogočeno, da normalno tekmuješ.« Sulejmanović je z obema rokama zagrabil priložnost, ki mu jo je marca predal Marijan Pušnik. Na štirinajstih tekmah je Rudar le štirikrat izgubil, proti Domžalam pa potrdil, da je Žiga Škoflek ohranil formo. Povrhu je Rudar v sredo v Gradcu izgubil z Al Ahlijem (0:1), Sulejmanović pa je v zadnje pol ure uigraval prvo postavo. Verjetni postavi – Rudar: Stopajnik, Krefl, Kašnik, Džinić, Pušaver, Hrubik, Črnčič, Kobiljar, Radić, Tučić, Škoflek. Maribor: Handanović, Klinar, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Pihler, Kramarič, Kotnik, Požeg Vancaš, Mešanović. Naš namig: 2

Mura – Bravo jutri ob 18. uri, sodnik: Vinčić Morali so dati skozi šolo, imenovano Evropa, je le še povzel Ante Šimundža. Toda že jutri v Fazaneriji sledi vrnitev v postevropsko realnost. »Ni bilo realno, niti nastavkov nismo imeli, da bi si lahko zadali takšen cilj. Tako kot letos ni realno, da bi želeli spet priti v Evropo, naš cilj je sredina lestvice. Ampak če narediš velik korak, ga nima smisla ustavljati.« Dolgoročni cilj je sicer visokoleteč: da bi ne samo Prekmurje, ampak Slovenija dobila konkurenčen evropski klub. »Z mano ali s kom drugim, ni pomembno. Pomembno je, da bo prekmurski nogomet dal reprezentanta in v Mursko Soboto vdihnil evropski nogomet.« Četudi obenem previdni, skoraj skromni, bodo črno-beli proti zmagovalcu druge lige, ki so jo sami osvojili predlani, favoriti. Zdaj ni več poti nazaj, sploh ker je okrepljena Mura lahko tekmovala z Maccabijem tudi brez Nika Lorbka in Nina Koutra. Pravico nastopa bo imel prvič Marko Brkić, potem ko sta se novinca Marin Karamarko v obrambi in Andrija Bubnjar v napadu že predstavila. Vpliv evropskega ritma se je sicer poznal v Celju (2:2), ko je Mura zapravila dvojno vodstvo. Bravo je proti Olimpiji (0:2) spoznal, kakšna je razlika med prvo in drugo ligo, toda Darko Klarič, častni predsednik kluba, je zapisal, da je vseeno zadovoljen. Dejan Grabić je v sredo v zmagi na prijateljski tekmi pri Krki (0:2) poudaril, da bo moštvo moralo dozirati ritem igre. Verjetni postavi – Mura: Obradović, Kous, Karamarko, Maruško, Šturm, Kozar, Brkić, Bubnjar, Šušnjara, Bobičanec, Maroša. Bravo: Gril, Kurtović, Zec, Brekalo, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Kirm, Krcić, Matko, Nukić. Naš namig: 1.

Olimpija – Domžalejutri ob 20.10, sodnik: Skomina Kdo bo bolj upehan po četrtkovi evropski preizkušnji? Domžale proti Olimpiji praviloma bolje igrajo v Stožicah, kjer bodo med odločilnimi dejavniki navdih posameznikov, boljša dnevna forma in motivacija igralcev. Tekma bo za oba kluba odlična priprava na nadaljevanje evropske poti. Odkar je Milan Mandarić napovedal, da se pripravlja na odhod iz kluba, se je začelo varčevanje na vsakem koraku, zato je Olimpija v primerjavi z zadnjimi štirimi leti začela živeti v pomanjkanju. Ker je motivacija igralcev odvisna tudi od rednih prihodkov na njihove bančne račune, želi klub za dodaten zaslužek čim prej prodati nogometaše z največjo vrednostjo na trgu. Bagnack, Savić in Suljić v tej sezoni igrajo tako rezervirano, da niti na igrišču ne morejo skriti želje po odhodu iz Ljubljane. Trener Hadžić lahko najbolj zaupa razpoloženima Čekičiju in Menalu, ki sta moštvo v Rigi rešila pred hitrim in sramotnim evropskim izpadom. Olimpija bo kmalu povsem mednarodno obarvana, saj je Hadžić proti Rigasu začel kar z devetimi tujci. Domžale bodo imele v Stožicah veliko priložnost, da pokažejo, ali so končno dovolj zrele za priključitev v tekmo za prvaka. Damir Skomina med slovenskimi sodniki pomeni največje zagotovilo za visoko regularnost tekme, na kateri bosta moštvi igrali tudi za prestiž Ljubljanske kotline. Verjetni postavi – Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Putinčanin, Tomić, Čekiči, Savić, Menalo, Vukušić. Domžale: Sorčan, Ćorluka, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Repas, Podlogar, Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan, Vuk. Naš namig: 0.