Zahović je tri tekme prepovedi dobil zaradi nešportnega vedenja do sodnika s tem, ko mu je s telesom oviral pot v garderobo in je med njima prišlo do kontakta.

Žalil je sodnika in se nešportno vedel do delegata, je še zapisal disciplinski sodnik. V obeh primerih je Kitel upošteval pisno izjavo Maribora kot olajševalno okoliščino.

Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev - žaljivega skandiranja sodnikom ter žaljivega izražanja o NZS - je Kitel Mariboru naložil 500 evrov, še 100 evrov pa zaradi nespoštovanja medijskega protokola. Predstavniki Maribora se namreč niso udeležili novinarske konference po tekmi.