Izmed treh slovenskih nogometnih klubov, ki so se borili za 2. krog kvalifikacij za ligo Evropa, sta napredovala dva. Olimpija se je v izdihljajih tekme rešila na gostovanju v Latviji, Domžalčani pa so bili pričakovano še enkrat boljši od Maltežanov. Od Evrope se pričakovano poslavljajo nogometaši Mure, ki so tudi pred domačimi gledalci izgubili proti favoriziranim Izraelcem.

Olimpija pokurila bonus sreče

Skromna odprava Olimpije brez predsednika Milana Mandarića in njegovih najožjih sodelavcev je dan pred tekmo doživela pravo agonijo na poti do Rige. Namesto da bi klub najel čarterski let do prizorišča in za potovanje porabil dve uri, so se Ljubljančani zaradi zategovanja pasu raje odločili za redno letalsko povezavo z vmesnim postankom v Münchnu. Na Bavarskem se je za Olimpijo začelo močno zapletati, saj so igralci in strokovno vodstvo zaradi tehničnih težav na letalu obtičali na letališču. Del moštva je tako poiskal alternativno možnost in prek Berlina po trinajstih urah prispel do Rige, medtem ko so preostali člani zasedbe prispeli šele v poznih večernih urah. Olimpija zaradi zapletov tako sploh ni mogla opraviti treninga na centralnem stadionu, kjer je slovenska reprezentanca pred dobrim mesecem dni s 5:0 zmlela nekonkurenčno Latvijo.

Trener Olimpije Safet Hadžić skorajda ni posegal v začetno enajsterico v primerjavi z nedeljsko tekmo proti Bravu. Edino spremembo je opravil v zvezni vrsti, kjer je Savića zamenjal Menalo. Ljubljančani so bili v prvem polčasu podjetnejši, a zelo pasivni. Olimpija se je mučila z žogo in ostala brez prave ideje, kako prebiti strnjeno obrambno postavitev Rigasa, ki je bil celo nevarnejši. Slovenski pokalni prvaki so se obnašali tako brezvoljno, kot da v lovu na zaostanek iz Stožic sploh ne bi želeli hitro zabiti gola. Sreča se jim je nasmehnila v sodnikovem podaljšku tik pred odmorom, ko je bil z osmih metrov s strelom po tleh uspešen Čekiči. Ob polčasu je bilo razmerje v strelih 7:2 za Rigas, v okvir gola pa je sprožila le Olimpija in iz edinega poskusa tudi zadela.

Podoba Olimpije se ni bistveno spremenila niti v nadaljevanju. Vratarja Vidmarja je pred izenačenjem rešila prečka, Ljubljančani pa so jalovo napadali za drugi zadetek, ki bi jih popeljal v nadaljevanje tekmovanja. Agresivneje so pritisnili šele v zadnjih minutah, a panično iskanje gola ni obrodilo sadov, saj ni bilo niti strela v okvir gola. A znova le do sodnikovega podaljška, ko je imela Olimpija obilo sreče, da se je žoga od vratnice odbila naravnost do osamljenega Menala, ki je odločil potnika v drugi krog. Ljubljančani so prvič v zadnjih štirih letih preskočili uvodno evropsko oviro. Čez teden dni se bodo v gosteh pomerili s turškim klubom Malatyaspor.