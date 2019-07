Festival Radovljica v slikovito srednjeveško mesto po zaslugi Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica vsak avgust že od leta 1983 privablja občinstvo, ki ga zanimajo zgodnji glasbeni repertoarji in izvajalske prakse. V zadnjih letih pod umetniškim vodstvom Domna Marinčiča so programi zasnovani tudi ekskluzivno – ko v glavnem neizvajano glasbo umetniki naštudirajo posebej za festival ali pa interpretirajo glasbo 19. in 20. stoletja na zgodovinskih glasbilih tistega časa. V zadnjih edicijah se sistematsko brska tudi po pozabljeni slovenski glasbeni dediščini. Nastopilo bo 49 umetnikov iz sedemnajstih držav.

Po sledeh slovenske dediščine

Niko Houška, ki skrbi za odnose z javnostmi pri festivalu, poudarja, da so trije projekti tesno povezani z našo regijo, torej z našo glasbo in s skladatelji, ki so nekoč živeli v tem prostoru. Že dvakrat zaporedoma sta bila koncerta, ki sta se ukvarjala z glasbo iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena, ki so jih hranili v arhivih v visokobaročni samostanski cerkvi v Gornjem Gradu. Ta zgodba se letos nadaljuje z italijansko polifono renesančno glasbo, ki se je ravno tako ohranila v teh arhivih. »Ta glasba pozneje praktično ni bila nikoli več izvajana in tudi za letošnji koncert so te edicije na sveže obujene in natiskane,« je še povedal Houška. Ker gre za glasbo italijanskih skladateljev, jo bo izvedla italijanska zasedba Cantica Symphonia.

S Slovenijo je povezan tudi skladatelj Isaac Posch, ki je zadnja leta preživel na Kranjskem, in njegova zbirka Harmonia concertans. Po ansambelskih plesih za koroške in kranjske plemiče, s katerimi so sklenili lanski festival, bo tokrat ansambel musica cubicularis z gosti izvedel motete, ki jih je leta 1623 posthumno izdala njegova vdova. Tretji koncert s slovenskim podtonom pa bo odprl festival, in sicer bo posvečen Vivaldiju in sodobnikom. Bo pa na sporedu tudi čembalski koncert v italijanskem slogu, ki ga pripisujejo Jožefu Kastelicu iz Šoštanja in se je ohranil na Ptuju, in je v muzikološkem smislu izjemno zanimiv, saj bo izveden sploh prvič. Slišati bo moč tudi trio Arcangela Corellija iz rokopisa v Ljubljani. Med nastopajočimi bo tudi švedski solist Dan Laurin, ki velja za specialista za Vivaldijeve koncerte za kljunasto flavto.