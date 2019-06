Na 37. Festivalu Radovljica se bo med 10. in 25. avgustom zvrstilo deset koncertov. Na njih bo nastopilo 49 umetnikov iz šestnajstih držav: Avstralije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Finske, Francije, Italije, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Romunije, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije. Med njimi so svetovno znani ansambli in solisti, tudi ruski violončelist Aleksander Rudin, francoski čembalist Pierre Hantaï, švedski solist na kljunasti flavti Dan Laurin in švicarski mojster improvizacije Rudolf Lutz. Repertoar sega od Bizantinskega korala do Johanna Sebastiana Bacha in Franza Schuberta.

»Več sporedov in sestavov je nastalo posebej za festival in trije sporedi bodo posvečeni slovenski glasbeni dediščini od 16. do 18. stoletja. Spored festivala trinajsto leto zapored oblikuje umetniški vodja festivala Domen Marinčič,« so zapisali organizatorji – Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, predsednica festivala je Marija Kolar.