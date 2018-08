Vse do 21. avgusta bo v slikoviti srednjeveški Radovljiški graščini, v domači cerkvi sv. Petra ter v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem, ki se ponaša z odličnimi orglami – festival se s tem pridružuje Dnevom baročne glasbe Velesovo –, potekal 36. Festival Radovljica 2018.

Že dvanajstič ga je umetniško zastavil Domen Marinčič, poteka pa nepretrgoma od leta 1983, za kar skrbi Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Vsi deseti koncerti so tematsko zaokroženi, pet sporedov je nastalo posebej za festival, trije pa se bodo poglobili v slovensko glasbeno dediščino renesanse, baroka in klasicizma.

V vseh teh letih je festival ohranjal fokus na rekonstrukcijah zelo stare glasbe, tako da bomo že na ponedeljkovem koncertu lahko prisluhnili pesmim in plesom vikingov s skandinavskim duom Esk. Lani so na festivalu izvajali poznorenesančno glasbo iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena, letos zamisel o oživljanju naših arhivov nadaljujejo z mašo cesarskega kapelnika Jeana Guyota de Châteleta, ki se je ohranila edino v Ljubljani. Interpretirali jo bodo angleški pevci The Brabant Ensemble, ki bodo izvedli še nekaj drugih skladb iz Hrenove zbirke.

Pridih Ljubljane bo imel tudi recital Mikayela Balyana na zgodovinskem klavirju, ki bo prepletel Mozartovo in Hummlovo glasbo z njunima sodobnikoma Pollinijem in Dusíkom, ki sta kar nekaj časa živela v naši prestolnici. Na sklepnem koncertu pa se bodo pevci in plesalci (združila se bosta ansambla Cortesía in musica cubicularis) posvetili zbirki Isaaca Poscha, ki jo je pred 400 leti namenil koroškim in kranjskim deželnim stanovom.

Festival že četrto leto nadaljuje cikel, posvečen Bachu. Tokrat so v goste povabili uglednega angleškega organista in pedagoga Jamesa Johnstona, ki bo igral skladbe iz prve Bachove orgelske zbirke Clavier-Übung III, imel pa bo tudi mojstrski tečaj. Eden bolj pričakovanih je recital nemškega tenorista Gerda Türka z angleškimi pesmimi, ki jih je navdahnila poezija starogrškega pesnika Anakreonta. Nedvomno bo veliko pozornosti požel sloviti vokalni sekstet Singer Pur, ki prihaja s programom duhovne glasbe nemške romantike. Pri nas jih sicer poznamo tudi po posnetkih Gallusovih latinskih madrigalov. Nastopilo bo 47 umetnikov iz desetih držav. im