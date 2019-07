Kampl, njegova starša sta se iz Slovenije preselila v Nemčijo, je bil tam sicer rojen, a nemškega državljanstva nima. Oziroma ga ni imel doslej, morda pa se bo to spremenilo.

Kot je dejal v pogovoru za časnik Bild, je namreč zdaj, ko je končal kariero v slovenski izbrani vrsti, nemško državljanstvo spet aktualna tema.

»Zdaj, ko sem končal pot v slovenski reprezentanci, je to spet tema. Tukaj sem rojen, tukaj sem odraščal. Tudi pozneje želim ostati in živeti v Nemčiji. Pa tudi počutim se kot Nemec,« je dejal v Sollingenu rojeni Kampl in pojasnil, da bi ob rojstvu lahko dobil dvojno državljanstvo, vendar takrat tega niso uredili.

Zadnji dve sezoni 28-letnik igra za Leipzig, pred tem je v Nemčiji igral za Bayer Leverkusen, Osnabrück, Greuter Fürth in Borussio Dortmund, v Avstriji pa za Salzburg.

Dotaknil pa se je tudi za slovenske nogometne razmere vroče teme. Nastopi v slovenski izbrani vrsti so, kot kaže, res dokončno preteklost, čeprav si na slovenski strani želijo, da bi odločitev o koncu kariere spremenil.

Kot poroča Bild, je namreč odločitev dokončna. »Ostajam pri tem. Dobro sem razmislil in stojim za svojo odločitvijo,"« je o slovenski reprezentanci dejal Kampl.

Za Slovenijo je Kampl zbral 28 nastopov in dosegel dva gola, zadnjič je slovenski dres oblekel septembra lani na tekmi lige narodov proti Bolgariji.