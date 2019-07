Izraelski meteorološki urad je danes potrdil, da so bile temperature v sredo najvišje po juniju 1942, kar pa je bilo šest let pred ustanovitvijo judovske države. Junija 1942 je bilo sicer še malce bolj vroče kot v sredo. Takrat so v kraju Tirat Zvi na severovzhodu današnjega Izraela izmerili 54 stopinj Celzija, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Vroče pa v teh dneh ni bilo samo ob Mrtvem morju, temveč tudi ob sredozemski obali, saj je tudi tam pihal vroč puščavski veter. Zaradi tega je bilo celo v senci do 42 stopinj Celzija. Obenem je bilo na različnih koncih države v zraku le med deset in 25 odstotkov vlage, kar je neobičajno malo za ta letni čas.

Ob vročinskem valu so v več delih države izbruhnili požari, pri čemer je bilo več ljudi lažje poškodovanih. Zaradi ognjenih zubljev so morali izprazniti tudi okoli 200 domov.

Izraelski vremenoslovci so poudarili, da gre vročinski rekord povezati s segrevanjem ozračja. "Ekstremne temperature so se pojavljale tudi v daljni preteklosti, a dejstvo, da smo v minulih letih na več merilnih postajah izmerili absolutne vročinske rekorde, kaže, da se segrevanje Zemlje ne odraža le na povprečnih temperaturah, temveč tudi na ekstremnih," so zapisali.

Pričakujejo, da se bodo tudi v prihodnosti pojavljali ekstremni vročinski valovi in novi temperaturni rekordi.