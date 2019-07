V sredinem napadu na uslužbence turškega konzulata v Erbilu na severu Iraka so umrli turški vicekonzul in dva iraška uslužbenca konzulata. Odgovornosti ni prevzel nihče. Iraški poznavalci napad pripisujejo prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK), ki jo ima Ankara za teroristično organizacijo. Ti so odgovornost zavrnili.

"Po zlem napadu v Erbilu smo sprožili kar se da celovito letalsko operacijo na Kandil in zadali težek udarec teroristični organizaciji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal turški obrambni minister Hulusi Akar. Uničena so bila skladišča orožja, namestitvene zmogljivosti in zaklonišča teroristov, je dodal.

"Naš boj proti nasilju se bo nadaljeval z okrepljeno odločnostjo, dokler ne bo nevtraliziran zadnji terorist in bo kri naših mučenikov maščevana," je poudaril.

Turčija sicer na severu Iraka od maja izvaja kopensko in letalsko ofenzivo proti oporiščem PKK. Ta mesec je PKK sporočil, da je bil v turških napadih ubit eden od njihovih vodij.