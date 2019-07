Prizemljitve zaradi nesreč bodo povzročile za 5,6 milijarde dolarjev manj prihodkov in dobička, kar je več kot polovica celotnega dobička podjetja v letu 2018 (10,5 milijarde dolarjev).

V Boeingu sicer upajo, da se bodo letala 737 max na nebo vrnila na začetku zadnjega četrtletja letos. Tako še vedno rešuje problem računalniškega programa, ki mu pripisujejo odgovornost za obe nesreči, v katerih je skupaj umrlo 346 oseb. Regulatorji so marca letala prizemljili po vsem svetu, dokler se problem ne odpravi. Boeing računa, da bo ameriški Zvezni upravi za letalstvo (FAA) predstavil rešitev do septembra, potem pa bo potrebnih še najmanj nekaj tednov, preden bodo letala 737 max dobila zeleno luč za vrnitev na nebo.

Boeing medtem še čakajo odškodnine po tožbah svojcev umrlih v nesrečah in sklad, ki so ga uvodoma oblikovali v ta namen, s 50 milijoni dolarjev ne bo dovolj.

Stroški proizvodnje letal 737 max so zaradi prizemljitve narasli za 1,7 milijarde dolarjev, podjetje pa jih trenutno še vedno proizvaja okrog 42 na mesec. Pred aprilom jih je 52 na mesec in do leta 2020 računa na 57 na mesec. Še vedno ima namreč kar 4500 naročil za boeinge 737 max, do prizemljitve pa jih je družbam dostavil 400.