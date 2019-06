FAA po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podrobnosti ni razkrila. Tako tudi ni jasno, do kdaj bodo boeingi 737 max prizemljeni. FAA je navedla le, da dovoljenja za njihovo vnovično uporabo ne bo izdala, dokler bodo obstajala varnostna tveganja.

Pri Boeingu so potrdili, da še vedno popravljajo programsko opremo teh letal. »Modela 737 max ne bomo poslali na certificiranje, dokler ne izpolnimo vseh zahtev, povezanih s tem postopkom,« so zapisali.

Boeingi 737 max so prizemljeni od marca po strmoglavljenju letala v Etiopiji, do katerega je prišlo po podobni nesreči boeinga 737 max oktobra lani v Indoneziji. Za obe nesreči naj bi bil kriv sistem MCAS, namenjen preprečevanju izgube vzgona letala. Ta sistem naj bi nos letala nepričakovano obrnil navzdol in pilotu preprečeval, da letalo ponovno vzravna.