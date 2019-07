Čeprav je dolgo kazalo na nov hiter evropski konec za Olimpijo, pa se je ta izvlekla z goloma, doseženima v sodniških dodatkih prvega in drugega polčasa povratne tekme. Potem ko so si izbranci Safeta Hadžića na prvi tekmi v Ljubljani močno otežili delo in v vlogi favorita izgubili, sicer tudi tokrat v Rigi niso navdušili z igro, a na koncu le dobili želeno.

Ljubljančani so pred tekmo obljubljali napadalno igro od začetka. Toda te v večini prvega polčasa ni bilo na spregled, saj si vse do sodniškega dodatka niso priigrali omembe vredne akcije. Takrat pa je žogo po podaji Tomislava Tomića na približno desetih metrih dobil Endri Čekiči in jo z ne preveč močnim strelom po tleh spravil v mrežo za vodstvo z 1:0.

Sicer pa so bili dotlej precej konkretnejši domači, predvsem Darko Lemajič, ki je dvakrat zgrešil cilj iz ugodnega položaja, v 27. minuti pa s podajo z desne strani zadel prečko. Nevaren je bil tudi poskus Tina Vukmanića v 39. minuti, ko je v zadnjem trenutku strel blokiral Vitalijs Maksimenko.

V drugem polčasu so imeli gostitelji prvo veliko priložnost, v 56. minuti je Roberts Savalnieks s prostega strela z 20 metrov zadel prečko. To pa je bila dolgo tudi edina resna akcija v drugem delu, Olimpiji namreč nikakor ni uspelo priti do pravega zaključnega strela ob zgoščeni domači obrambi.

Šele v 82. minuti je s približno 20 metrov poskusil Ante Vukušić, ki pa je žogo poslal kak meter mimo vratnice. Ko je kazalo, da bodo Latvijci zadržali minimalno prednost v skupnem seštevku, pa je v drugi minuti sodniškega dodatka Olimpija prišla do želenega vodstva.

Vukušić je v kazenskem prostoru šibko streljal, a dovolj dobro, da je domači vratar žogo le preusmeril v vratnico, odbito žogo pa je iz bližine v mrežo pospravil Luka Menalo za veselje ljubljanske ekipe.