Z zadetki Senijada Ibričića, Gregorja Sikoška, Slobodana Vuka in Mateja Podlogarja so Domžale uvodno evropsko preizkušnjo proti Balzanu dobile, a z igro niso prepričale. Zaostajale so že z 1:3, v drugem polčasu pa izid le zasukale in tekmo dobile s 4:3. Ogromno slabosti je pokazala njihova obrambna vrsta. Ta je delovala neuigrano, nasprotnikovim igralcem pa prepuščala preveč prostora v napadu. Pri Balzanu se je razigral napadalec Alfred Effiong, ki je kljub svojim 34 letom deloval igrivo in obračun sklenil z golom in dvema asistencama. »Vedeli smo, da ko bomo igrali na napadalni polovici, bo kakšna dolga žoga prišla tudi do njega. Je hiter in močan napadalec. Nanj smo se pripravili, a na tekmi nismo bili pravi. Zaspali smo v fazi obrambe, kar je opazil in izkoristil. A tekmo smo analizirali in se pogovorili, zato upam, da bo tokrat že bolje,« zatrjuje branilec Domžal Tilen Klemenčič.

Če upoštevamo še obračun v domačem prvenstvu proti Rudarju, na katerem so igralci trenerja Simona Rožmana zaostajali dvakrat, a vseeno iztržili točko (2:2), se je mreža Domžal na le dveh tekmah zatresla že petkrat. »Strinjam se, da smo prejeli preveč zadetkov, a ko smo jih analizirali, smo ugotovili, da smo vse dobili izključno zaradi svojih napak. Bodisi smo žogo napačno podali bodisi smo jo izgubili. Pri tem bomo morali delati. Spomladi smo te težave povsem odpravili, zdaj pa so se začele znova pojavljati. Morda bo potrebna sprememba kadra. Prizadevamo si za to in upam, da bomo to odpravili že na tekmi proti Balzanu,« pred povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo ugotavlja pomočnik trenerja Aleš Kačičnik. Ta je na novinarski konferenci nadomeščal Simona Rožmana, ki je druženje z novinarji izpustil zaradi slabšega počutja, a bo po zagotovilih kluba nocoj že na klopi.

Za slabšo predstavo na Malti so Domžalčani sicer okrivili predvsem visoke temperature in težave s prilagoditvijo na manjše igrišče, zato o napredovanju na današnji tekmi, ko bodo igrali v večernem terminu in pred domačim občinstvom, ne dvomijo. »Mislim, da bo zgodba na našem terenu povsem drugačna. Tudi ura obračuna je primernejša za igranje, zato bodo pogoji za nogomet idealni. Pričakujem, da bomo tekmeca nadigrali in se gladko uvrstili v naslednji krog,« je samozavesten Kačičnik.

V kadru rumenih večjih zdravstvenih težav nimajo. Dejan Lazarević se je v ponedeljek že priključil ekipnim treningom, Marco da Silva bo zaradi poškodbe odsoten še približno tri tedne, po nastopu na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov pa optimalno pripravljenost lovi Jamajčan Shamar Nicholson. Za tekmo ne bo kandidiral Amadej Vetrih, ki je pred tednom dni odigral svojo zadnjo tekmo za Domžale, odslej pa bo kariero nadaljeval v Turčiji pri tamkajšnjem prvoligašu Rizesporu. »Verjamem, da smo z Mattiasom Käitom dobili enakovrednega igralca Vetrihu, zato gremo v sezono brez skrbi,« še dodaja Klemenčič.