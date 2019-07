Nezavezujočo resolucijo je podprlo 330 poslancev, proti jih je bilo 252, vzdržalo pa se jih je 55, so navedli na spletni strani Evropskega parlamenta. Poslance skrbijo slabe razmere v ameriških centrih za pridržanje migrantov, kjer ni primerne zdravstvene oskrbe in hrane, neustrezne pa so tudi sanitarne razmere.

Ameriške oblasti so pozvali, naj nehajo ločevati družine, tiste otroke, ki so ločeni od staršev ali skrbnikov, pa naj takoj znova združijo z njimi.

Poudarili so, da morajo biti ukrepi na meji v skladu z ameriškimi mednarodnimi zavezami na področju človekovih pravic in ne smejo temeljiti na iskanju, pridrževanju in deportaciji nezakonitih migrantov.

Ameriški veleposlanik pri EU je v odzivu sporočil, da so "naši prijatelji v Evropskem parlamentu povsem napačno ocenili razmere na ameriško-mehiški meji". "Podobno kot Evropa se tudi ZDA soočajo s humanitarno krizo na svojih mejah. Zelo resno!!" je poudaril na Twitterju.

"Sodelujemo s partnerji, da bi izboljšali življenje in varnost državljanov v Gvatemali, Nikaragvi in Salvadorju, da bi se borili proti trgovini z ljudmi, pomagali zakonitim prosilcem za azil in tistim, ki bežijo pred pregonom. Treba pa je odvračati tiste, ki navajajo napačne informacije," je dejal.

ZDA se soočajo z velikim pritokom migrantov. Samo maja so na meji zajeli 144.000 ljudi, kar je bilo največ v 13 letih. Junija je to število znašalo 104.000, kar je še vedno 142 odstotkov več kot leto pred tem, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriške oblasti so bile zaradi slabih razmer v centrih za pridržanje migrantov deležne številnih kritik tako doma kot v tujini.