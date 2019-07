Član civilne pobude La Chapelle Debout, ki pomaga migrantom v Parizu, je ocenil, da je popoldne v Panteon vdrlo okoli 700 migrantov in aktivistov. Na posnetku, ki je bil objavljen na twitterju, pa je videti več sto ljudi pod osrednjo kupolo, ki vzklikajo »črni jopiči«, ime pariškega združenja migrantov.

V izjavi, ki so jo posredovali v imenu črnih jopičev, zahtevajo srečanje s premierjem Edouardom Philippom in ureditev statusa.

Nekateri aktivisti so protestirali tudi zunaj Panteona. Policija pa v okrepljeni prisotnosti opazuje razvoj dogodkov.

Migranti in aktivisti so za nekaj ur zasedli zgodovinski spomenik, nato pa so jih mirno evakuirali skozi zadnji vhod.

Ob začetku zasedbe so turiste evakuirali iz stavbe.