»Ne moremo še naprej obravnavati posameznih primerov in vsakič posebej iskati nujnih rešitev. Potrebujemo strukturiran in stabilen mehanizem,« je poudaril v pogovoru za nedeljsko izdajo italijanskega časnika Corriere della Sera.

»Migranti ne iščejo italijanskih, grških ali malteških obal. Iščejo Evropo. Zato moramo najti rešitev na evropski ravni,« je povedal Moavero Milanesi.

Zavzel se je za to, da bi lahko ljudje z vojnih območij prošnjo za azil vložili izven EU, in sicer v evropskem uradu v tretji državi, kjer je mir in ki jim je najbližje.

»Migranti, ki imajo pravico do azila, morajo priti na varen način v Evropo, ne da bi morali plačevati tihotapcem,« je še pojasnil. EU bi v skladu z njegovim predlogom migrante, ki bi bili upravičeni do azila, vozila z letali, da bi se izognili trgovcem z ljudmi in nevarni plovbi.

Italijanski zunanji minister predlaga tudi vzpostavitev t. i. prostih območij v več državah unije, v katerih bi migranti čakali na premestitev v druge države članice. Migrante bi morali po njegovem mnenju porazdeliti v skladu z objektivnimi in jasnimi kriteriji, sistem pa bo deloval samo, če bo sodelovalo dovolj držav.

V zadnjih mesecih se je namreč v EU znova odprlo vprašanje delitve bremen pri soočanju z migracijami, potem ko sta Italija in Malta zavrnili več ladij z rešenimi migranti, zaradi česar so bili ti več dni ali celo tednov na morju.

Moavero Milanesi je v pogovoru za italijanski časnik podprl poziv Združenih narodov, da bi EU obnovila pomorske reševalne operacije v Sredozemskem morju. Zavzel se je tudi za to, da bi EU namenila več pomoči državam izvora, in za tesnejše sodelovanje med policijami držav EU za boj proti tihotapcem migrantov.