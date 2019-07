Amandma k zakonu o oblikovanju polavtonomne vlade na Severnem Irskem preprečuje prekinitev dela parlamenta med 9. oktobrom in 18. decembrom. Severna Irska je brez vlade od januarja 2017, zdaj pa potekajo pogovori o ponovni vzpostavitvi oblasti. V amandmaju zahtevajo, da morajo poslanci zasedati brez prekinitve, da bi spremljali napredek v teh pogovorih. Če bo v navedenem obdobju vlada na Severnem Irskem oblikovana, bo prepoved prekinitve dela parlamenta prenehala veljati.

Amandma je podprlo 315 poslancev, proti pa jih je glasovalo 274, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podprlo ga je tudi 17 konservativcev, ki so tako glasovali v nasprotju z navodili vodstva stranke. Med njimi je bila tudi državna sekretarka Margot James, ki je odstopila s položaja.

"To je zelo pomemben amandma, saj premierju pošilja zelo pomembno sporočilo - če nameravate zapreti poslansko zbornico in nas poslati stran do 31. oktobra, parlament ne bo dovolil tega," je po navedbah britanskega BBC povedal predlagatelj amandmaja iz vrst opozicijskih laburistov Hilary Benn.