»Večina med vami ni nikoli v življenju imela prave službe,« je zdajšnji vodja brexitske stranke, prej vodja stranke UKIP (stranke za neodvisnost Združenega kraljestva), Nigel Farage pred nekaj leti očital kolegom v evropskem parlamentu, v katerem naj bi od znotraj rušil EU že dvajset let – odkar je bil leta 1999 prvič izvoljen za evropskega poslanca. Njegova domnevno prava služba pred vstopom v politično areno je bila v londonskem Cityju, kjer je v dobrih dvajsetih letih zamenjal pet tujih delodajalcev. Med njimi sta bili dve francoski banki. Leta 1978 se je, pri samo štirinajstih letih, včlanil v konservativno stranko, ki jo je zapustil pri osemindvajsetih (1992) – v znamenje protesta proti maastrichtskemu sporazumu o EU. Vodja evrofobne stranke UKIP je bil dvakrat (2006–2009 in 2010–2016). Letos je ustanovil Brexitsko stranko, ki je maja zmagala na evropskih volitvah in prišla v novi evropski parlament z 29 poslanci.

Brexit je vstaja proti suženjstvu? Gre za bolj ali manj novo Farageevo armado brexitarjev, med katerimi so bolj ali manj znani evrofobi, ki so ob nastopu novega parlamenta odmevno nesramno obrnili hrbet izvajalcem evropske himne. Ena od njih je 71-letna Anne Widecombe, nekdanja glasna poslanka konservativne stranke, ki je v nastopnem govoru brexit primerjala z vstajo sužnjev proti njihovim lastnikom. Medtem ko je Farage rušil EU od znotraj, je doma kar sedemkrat neuspešno kandidiral za poslanca britanskega parlamenta. Zdaj je prepričan, da ga bo brexit na prihodnjih volitvah ponesel ne samo v parlament, ampak celo na Downing Street 10. To ni ravno za lase privlečena možnost, če je soditi po zadnjih evropskih volitvah in raziskavah javnega mnenja. Zelo veliko o Farageu kot veteranskem evroposlancu pove to, kako malo časa porabi za poslansko plačo, ki je zdaj 8758 evrov. Po eni od analiz glasovanj v evropskem parlamentu (od julija 2014 do maja 2018) je bil drugi najmanj prisoten evropski poslanec (na 745. mestu od 746 poslancev). Udeležil se je samo 40,7 odstotka glasovanj. Vseeno je v eni od kritik potratnosti EU leta 2009 dejal, da je v prvih desetih letih poleg evroposlanske plače dobil 2,2 milijona evrov za osebje, potovanje in druge izdatke. Farage, ki se med drugim razglaša za prvoborca za pravice britanskih ribičev, je tudi član odbora EU za ribištvo. V kampanji pred brexitskim referendumom je kar naprej kritiziral ribolovno politiko EU. Vseeno se je, odkar je član odbora za ribištvo, udeležil samo enega od njegovih več kot štiridesetih zasedanj.