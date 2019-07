Kosorjeva in Grabar-Kitarovićeva zvezdi ameriške zabave

Na zagrebškem veleposlaništvu Združenih držav Amerike so ta teden praznovali ameriški dan neodvisnosti, na katerega so povabili številne hrvaške politike in političarke. Da bi zabavo popestrili, so vsem povabljenim sporočili, naj se oblečejo v slogu 50. let prejšnjega stoletja.