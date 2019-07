Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v petek na Twitterju objavili ameriški vremenoslovci, je bil dosedanji rekord 29,4 stopinje Celzija in so ga namerili 14. junija 1969.

Vremenoslovci na Aljaski so že minuli mesec poročali o najtoplejšem juniju s povprečno temperaturo okoli 16 stopinj Celzija, odkar merijo temperature ozračja. Hkrati so na Aljaski zabeležili rekordno nizko količino padavin.