Skrivališče pingvinov je odkril zaposleni na stojnici s sušijem, ko je slišal nenavadne zvoke. Skrivali so se v bližini žara pod suši prodajalno, kjer je bilo toplo. Odkritje pingvinov je na družbenem omrežju facebook delil policist John Zhu, ki je pod fotografijo zapisal »ko začutiš nekaj sumljivega,« in pingvine opisal kot »majhne in modre«. Policisti so povedali, da to ni prva prijava o pingvinih, saj naj bi jih opazili pred železniško postajo v Wellingtonu, preden so se zatekli v zatočišče, kjer so jih tudi odkrili.

»Noro si je zamisliti, da pingvini kampirajo pod tvojo prodajalno. Kljub temu je krasno. Čeprav so najbrž zelo prestrašeni, je krasno,« je povedal Wini Morris, delavec v suši trgovini. Pristanišče v Wellingtonu predstavlja prebivališče kar 600 pingvinom.

Prebivalce so opozorili, naj se pingvinom ne približujejo preveč, saj jih lahko ugriznejo. Policist Zhu je s pomočjo živalskega vrta in drugih pingvine uspešno premestil nazaj v morje v pristanišču Wellington.