»Je izkušen, pozna delovanje diplomacije in EU institucij. Je dober in strokoven kandidat. In to je v tem trenutku tisto, kar potrebujemo,« je dejal Šarec. Izpostavil je, da je izbral strokovnega in ne političnega kandidata. »Že vnaprej sem povedal, da nameravam izbrati nevtralnega kandidata. Nisem želel ravnati politično, ampak tako, kot je v tem trenutku najboljše za Slovenijo,« je še povedal premier.

Želji nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen po kandidatu moškega in ženskega spola iz vsake države Slovenija najverjetneje ne bo mogla ustreči, kar je predsednik vlade von der Leyenovi že povedal. »Sprašujem se, zakaj bi morala biti ravno Slovenija tista, ki mora vse ubogati. Tudi nekatere druge članice so poslale samo po enega kandidata, poleg tega pa je naša država v tem mandatu imela žensko predstavnico,« je razložil in dodal, da bo vztrajal pri kandidatu, ki je strokoven. »Ta predlog ni utemeljen na podlagi spola,« je zatrdil.

Šarec je v današnji izjavi povedal še, da od bodoče predsednice Evropske komisije pričakuje nekoliko drugačno ravnanje od predhodnikovega: »To, da je napovedala menjave v kabinetu, je dobro. Pričakujem, da bo spoštovala vladavino prava, da se ne bo postavljala na eno ali drugo stran, ampak preprosto na stran prava.«