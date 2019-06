Dejan Židan: Preživeti moramo ne le kot država, temveč tudi kot nacija

Odsotnost skupnega cilja je po mnenju predsednika državnega zbora in Socialnih demokratov Dejana Židana glavni problem Slovenije 28 let po njeni osamosvojitvi. Na seznamu ciljev, ki si jih mora naša država zastaviti, je na prvo mesto postavil borbo za napredno in učinkovito Evropsko unijo. Na evropskih volitvah pred mesecem dni so se Socialni demokrati dobro odrezali. Z močno kandidatno listo so prehiteli vse koalicijske partnerice. Slabše jim kaže na domačem terenu – po zadnjih javnomnenjskih raziskavah jim je podpora celo padla.