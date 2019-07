Na odločitev Arsa se je sicer britansko podjetje že pritožilo na okoljsko ministrstvo, a je slednje pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep Arsa.

V Ascent Resources so že tedaj napovedali pritožbo in zapisali, da je odločitev ministrstva za okolje »zelo škodljiva za projekt in za interese Slovenije«. Kot so dodali v takratnem sporočilu za javnost, si bodo prizadevali pridobiti popolno odškodnino za delničarje družbe tako na lokalnih kot mednarodnih sodiščih.

Podjetje je zdaj sprožilo upravni spor, poroča spletni portal Stock Market Wire. Kot so zapisali, odločitev Arsa in okoljskega ministrstva ignorira mnenje šestih neodvisnih strokovnjakov, s katerimi se je posvetoval Arso.

Ob sprožitvi upravnega spora so v podjetju še ponovili, da bodo odškodnino terjali tudi na mednarodnih sodiščih. V podjetju so izračunali, da bi izguba pričakovanih prihodkov od naložbe, ocenjene na okoli 50 milijonov evrov, lahko dosegla večkratnik te naložbe, so pojasnili.

Partnerja sta v tem projektu sicer pridobila okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo za čiščenje surovega plina, vendar pa bi lahko bila dejanska postavitev objekta odvisna od odločitve o črpanju plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki.

V obeh postopkih, povezanih z Ascentovim črpanjem plina na Petišovskem polju, je lani takratni minister Jure Leben odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Nadzor je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj, ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla tedanjega direktorja Arsa Joška Kneza.