V ponedeljek okrog 12.30 so namreč hrvaški varnostni organi pri skupnem mejnem nadzoru izvajali postopek zoper voznika tovornega vozila, 52-letnega državljana Turčije. Ta se je v postopku razburil, hrvaškega policista je pljunil, slovensko policistko pa odrinil. Policisti so ga prijeli in pridržali, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti so ga v pospešenem postopku že spoznali za krivega kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Izrekli so mu pogojno obsodbo, so za STA pojasnili na sodišču.