Britanski Ascent Resources želi v sodelovanju z Geoenergom v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin. Vendar jim je ministrstvo za okolje in prostor nedavno zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep Agencije RS za okolje (Arso), s katerim je ta odločila, da je treba za nameravano črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

»Odločitev ministrstva za okolje je zelo škodljiva za projekt in za interese Slovenije. Zato si bomo prizadevali pridobiti popolno odškodnino za delničarje naše družbe tako na lokalnih kot mednarodnih sodiščih,« je dejal izvršni direktor družbe Ascent Resources Colin Hutchinson. V družbi so ob tem »globoko razočarani« nad načinom komunikacije, saj so partnerji v projektu za to odločitev izvedeli po objavi odločitve ministrstva na spletni strani in po sporočilu medijem.

Povedali so, da bodo upravni spor sprožili v roku, ki se bo iztekel 15. julija, da bodo sprožili postopke v Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov ter odškodninsko tožili državo zaradi nastale škode. Izguba pričakovanih prihodkov od naložbe, ocenjene na okoli 50 milijonov evrov, bi namreč lahko dosegla večkratnik te naložbe, so pojasnili.

V družbi se bodo osredotočili na pravdne postopke, katerih stroški bodo po ocenah zelo visoki, zato bodo konec junija oklestili operativne stroške tega projekta, kar pomeni tudi zmanjševanje plač direktorjem, ki delajo na tem projektu. A strategija družbe ostaja maksimiranje vrednosti naložbe v Sloveniji in rast v regiji, so dodali.