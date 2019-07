»Tour je nepredvidljiv. Ni mogoče napovedati, kaj se bo zgodilo. Tour je v tem pogledu pravi Tour,« o nepredvidljivosti nadaljevanja 106. izvedbe Tour de Francea razmišlja Primož Čerin, drugi Slovenec za Francem Abulnarjem (1936), ki je nastopil na najpomembnejši dirki, in prvi, ki je pred 30 leti tudi prvi privozil vse do Pariza. Po polovici Toura sta naslednika na njegovi poti Matej Mohorič in Jan Tratnik. Slednji je v nedeljo osvojil tretje mesto, kar je tretja najboljša uvrstitev vseh 20 Slovencev na francoski pentlji v zgodovini.

Matej Mohorič je tudi želel v beg, a se je premislil. »Počakal bom še malo, da začnejo druge še bolj boleti noge. Naj se vrste kandidatov za uspešen beg razredčijo, preden zares poskusimo. Ni mogoče velikokrat pretiravati,« je Matej Mohorič razmišljal še pred skoraj popolnim uspehom Tratnika. Oba želita ponoviti zgodovinski etapni zmagi, ki ju je lani in predlani postavil Primož Roglič. Njegov soimenjak, ki je oral ledino slovenskega profesionalnega kolesarstva, je pred 30 leti skoraj na današnji dan dosegel prvi vrhunec z 11. mestom v tedaj imenitni družbi legend Induraina, Fignona in Lemonda, ki so skupaj zmagali na kar desetih izvedbah.

Kdo bo njihov naslednik? »Geraint Thomas doslej ni naredil napake, ni pokazal slabosti. Ima najboljše izhodišče za Julianom Alaphilippom, ki bo majico nosil še nekaj dni. V Ineosu so v preteklih letih in letos znova dokazali, da vedo, kako voziti Tour. Pripravljeni so na vse okoliščine in imajo zelo dobro zamišljeno. To se je videlo tudi v deseti etapi. V nekaj dneh po prvih daljših klancih in kronometru bo že bolj jasno, kdo in kaj,« meni Čerin. Je med tistimi eksperti, ki dajejo velik pomen razliki več kot poldruge minute. Te so se naredile na deseti »ravninski« etapi. »Minuta in pol je veliko. To bo Thibautu Pinotu, Rigobertu Uranu in verjetno od spomladanskih dirk že utrujenemu in živčnemu Jakobu Fuglsangu težko nadoknaditi. Vprašanje je, na katerem terenu to sploh lahko naredijo. Še posebej proti Thomasu ali Eganu Bernalu, ki imata za sabo ekipo z jasno izdelanimi vlogami pomočnikov. Vmes so še Quintana, Adam Yates in Kruijswijk. No, na Touru se vsak dan zgodi kaj novega.«

Čerin nadaljevanje Toura prepušča cesti. Po včerajšnjem težko pričakovanem prostem dnevu sledi tranzitna, sprinterska in verjetno znova zahrbtna etapa pod Pireneje. Jutri bodo prvi desetkilometrski vzponi, v petek edina posamična vožnja na čas (Pau, 27 km), konec tedna pa gorski etapi s ciljem na vrhu Tourmaleta (2015 m) in Foixu. Razlike bodo v debelih minutah.

Tudi letos so sicer dogajanje na cesti podžgale mejne teme. Ena glavnih je uporaba prehranskega dopolnila ketona, ki pomaga pri kurjenju maščob namesto sladkorjev. Ekipa Jumbo-Visma, katere kolesarji so zmagali kar štiri od desetih etap, je javno razkrila uporabo. Zaradi uspehov so pač najbolj na očeh. Testirajo in uporabljajo ga tudi v drugih ekipah, kot je Lotto-Soudal, a ne ubežnik Thomas de Gendt. Belgijski strokovnjak Paul van den Bosch meni, da kolesarjem z dobrim treningom, prehrano, počitkom ne koristi, prav tako niso podrejeni kolesarjem, ki uporabljajo ketone.