Bojazen ni pretirana, saj so v ponedeljek na širšem območju Hrastovelj našli vrtino s kerozinom. Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je medtem že seznanil z razmerami na terenu.

S pitno vodo, ki jo črpajo iz vodnega vira Rižane, lahko pokrivajo samo del potreb tamkajšnjih prebivalcev, dodatni litri vode pritečejo s Krasa in iz hrvaške Istre. V Rižanskem vodovodu na pomanjkanje opozarjajo že dolgo, a če so se do zdaj tehnične rešitve našle, je bilo slabše s politično voljo. Prizadevanja so znova oživela po nesreči s kerozinom. Trenutno iščejo vir, ki bi Obali vsako sekundo ponudil dodatnih 500 litrov vode. Okoljski minister Simon Zajc je ustanovil delovno ekipo, ki ima trenutno v igri dve rešitvi: ali vodo k morju pripeljejo iz obstoječih podzemnih virov na Krasu, ilirskobistriškega in celo postojnskega, ali pa zgradijo novo akumulacijo. Tu se največkrat omenja vodni vir Padež v Brkinih. Povezave s Hrvaško in tudi Italijo so lahko le dodatna varovalka za izredne dogodke, svarijo poznavalci razmer.

Pri Nedeljskem dnevniku so vprašali, kaj ogroža pitno vodo v Sloveniji.

Največja grožnja pitni vodi na Obali sta železnica in promet. Kako pa je drugje po Sloveniji? Kakšno vodo pijemo, kaj jo ogroža in ali je je dovolj? Vsako leto namreč porabimo več vode. Leta 2017 je bilo pod površjem Slovenije speljanih 32.519 kilometrov vodovodih cevi, javni vodovodi so v svoje vodohrane načrpali 169 milijonov kubičnih metrov pitne vode. »Količinsko gledano imamo v povprečju vode dovolj, po posameznih regijah različno, marsikje, denimo na Obali, pa ne,« biolog in izjemen poznavalec voda dr. Mihael Jožef Toman odgovarja na vprašanje, ali imamo v Sloveniji dovolj zalog pitne vode.

