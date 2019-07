V zgradbi, ki je bila stara skoraj 100 let, je po podatkih tamkajšnjih oblasti živelo najmanj 15 družin. Reševalci so imeli zaradi ozkih ulic velike težave pri dostopu do kraja nesreče z opremo in vozili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Soseska, v kateri so številne stare, slabo vzdrževane zgradbe, je bila med močnimi padavinami v minulih tednih poplavljena. Po poročanju tamkajšnjih medijev bi voda lahko razrahljala temelje zgradbe, ki se je porušila.

V Indiji so med monsunskim obdobjem zrušenja zgradb in zidov pogosta. V nedeljo je v mestu Solan na severu države pod ruševinami zgradbe, ki se je podrla med močnim dežjem, umrlo 14 ljudi.

Monsunsko deževje, ki je sprožilo obsežne poplave in zemeljske plazove, je v Indiji, Nepalu, Pakistanu in Bangladešu prizadelo več milijonov ljudi in terjalo najmanj 180 življenj.