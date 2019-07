V sredo bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte. V petek bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah k nam priteka toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, popoldne bo v Alpah nastajala kopasta oblačnost, lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Burja v Kvarnerju bo do večera ponehala. Jutri bo pretežno jasno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v Alpah bodo popoldne in zvečer pogoste plohe in nevihte.

Biovreme: Vremenski vpliv bo ugoden in spodbuden.