Finale pokala libertadores, ki je južnoameriška različica lige prvakov, je bil prvič v zgodovini na drugi celini. Vzroki za takšen korak pa so bili vse prej kot dobri. Potem ko je deževje poskrbelo že za preložitev prve tekme, so sledile ogromne težave z izvedbo povratne tekme.

Po navijaškem napadu na avtobus z Bocinimi nogometaši ob prihodu na Riverjev stadion Monumental, kjer bi morala biti tekma 24. novembra, so se odgovorni odločili, da bodo zaradi varnosti zaključni obračun tega elitnega južnoameriškega tekmovanja preselili v špansko prestolnico. Krovna južnoameriška zveza Conmebol je povratno tekmo najprej zaradi izgredov dvakrat preložila, potem pa izvedbo zaupala nevtralnim prirediteljem v Madridu.

Pri Boca Juniors so se takoj pritožili na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani in menili, da bi morali naslov prvaka dobiti brez boja ter da druge tekme sploh ne bi smelo biti, ker so krivci za selitev navijači Riverja, ki so napadli avtobus z nogometaši Boce.

Boca toži za izgubljeni dobiček, pri Plateju odgovornost prelagajo na policijo

Pri Boci so zahtevali prednostno obravnavo Casa glede diskvalifikacije Riverja, Cas pa je pojasnil, da te ne bo, obenem pa v sporočilu za javnost zapisal, da bo druge zahteve pritožbena komisija obravnavala pozneje in da se arbitražni postopek še nadaljuje.

Zaslišanje v Madridu je tako na urniku danes in v sredo v prostorih la lige, organizatorja španskega nogometnega prvenstva, kjer pričakujejo številne priče obeh strani, odvetnike in seveda predsednika obeh argentinskih klubov iz Buenos Airesa. Pri Boca Juniors menijo, da bi morala biti povratna tekma finala zaradi brutalnega napada na njihove nogometaše registrirana v njihovo korist. Zahtevajo tudi finančno kompenzacijo in to ne le zaradi neposredne škode, temveč tudi zaradi izgubljene priložnosti zaslužka zaradi izgube naslova južnoameriškega prvaka.

Če bi namreč zmagali, bi zaigrali tudi na klubskem svetovnem prvenstvu in južnoameriškem pokalu pokalov. Skupni znesek bi lahko bil višji od desetih milijonov dolarjev, ocenjuje argentinski časnik Clarin.

Pri Riverju pa trdijo, da niso odgovorni za varnost okrog svojega stadiona, temveč da je bila to naloga policije oziroma ministrstva za notranje zadeve. Dodajajo, da so bili kaznovani že s tem, da niso smeli povratne tekme igrati pred svojimi navijači, temveč v Madridu. Ob tem je tudi organizator tekmovanja, zveza Conmebol oziroma njeno disciplinsko in pritožbeno sodišče presodilo v korist Riverja.

Pri Boci pa se naslanjajo tudi na podoben primer izpred štirih let, ko je zveza Conmebol leta 2015 diskvalificirala Boco iz osmine finala pokala libertadores, potem ko so njeni navijači v tunelu napadli nogometaše Riverja. Takrat je zveza tekmo suspendirala in Boci naložila tudi kazen štirih tekem pred praznimi tribunami na Bonboneri in 200.000 dolarjev denarne kazni.