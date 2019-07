Galileo je v pilotni fazi od decembra 2016. Naprave, ki uporabljajo njegov signal, so v obdobju, ko sistem ne deluje, preklopile na GPS.

Kot so pojasnili v evropski agenciji za globalne navigacijske satelitske sisteme GSA, je začasno prizadeto delovanje navigacije in časovnih storitev. Funkcija za iskanje in reševanje je medtem neprizadeta.

Galileo ima trenutno 22 satelitov, v polnosti pa naj bi začel po vsem svetu delovati prihodnje leto. Galileo bo za razliko od sistema GPS pod nadzorom civilnih oblasti EU, slednja pa želi z njim poleg GPS konkurirati tudi ruskemu Glonasu.

Evropski sistem satelitske navigacije naj bi za več kot dvakrat izboljšal navigacijske zmogljivosti ter signale na oddaljenih območjih na severu Evrope in v velikih mestih, kjer zaradi visokih zgradb prihaja do motenj. Na voljo naj bi bil tudi za uporabo v vojaške namene.