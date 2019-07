Okoli ene ure popoldan je v četrtek 35-letni Hrvat na avtocesti med Zagrebom in naseljem Goričan z neprilagojeno hitrostjo trčil v dva avtomobila, ki sta stala na cestninski postaji Sveta Helena. V silovitem trčenju, kjer je avto znamke škoda najprej odbilo v betonski zdi, nato v cestninsko hišico in nazadnje v avto pred njimi, je bila huje poškodovana tričlanska družina. 38-letni oče se je po pisanju hrvaških medijev že prebudil iz kome, šestletnega sina so morali operirati zaradi zlomljene stegnenice, 38-letna mama pa ima hude poškodbe glave in prsnega koša.

Pridirjal s 150 kilometri na uro? Alkotest na kraju nesreče prisotnosti alkohola pri 35-letniku ni pokazal, sta pa analiza krvi in urina potrdila, da je vozil pod vplivom drog in zdravil. Nekaj pred enajsto uro danes dopoldan so ga prepeljali na zaslišanje na tožilstvo, že včeraj je odgovarjal na vprašanja policije. Grozi mu vse do osem zaporne kazni, višina pa bo odvisna od tega, kakšno obtožnico bodo vložili proti njemu. Trenutno je znano, da je vozil pod vplivom droge in prehitro, po nekaterih navedbah celo 150 kilometrov na uro, kar policija še preiskuje, čakajo pa še na podatke operaterja, ali je 35-letnik v času nesreče med vožnjo uporabljal mobilni telefon. Po navedbah hrvaških medijev se je osumljenec šele v torek vrnil z Raba, kjer naj bi se zdravil zaradi odvisnosti od droge GHB, ki je poznana tudi pod nazivom ’droga za posilstvo’. Gre za močno psihoaktivno snov, ki je lahko v manjših količinah stimulativna za posameznika, v prevelikih količinah pa lahko ima negativne učinke kot so depresija, v najhujših primerih lahko celo povzroči začasno globoko spanje oziroma komo. Je brez barve in vonja, najpogosteje v tekočem stanju, odjemalec pa je od nje zelo hitro odvisen.