60-letni hrvaški voznik tovornjaka je v začetku junija z nezmanjšano hitrostjo zapeljal na avtocestno počivališče. Z 90 kilometri na uro je v doslej še ne povsem pojasnjenih okoliščinah najprej trčil v terensko vozilo, zapeljal proti bencinski postaji, tam trčil v 26 in 29 let stari peški tako silovito, da ju je odbilo v zrak, in zatem povozil še 14-letnici. Zaletel se je v parkiran avtomobil, nato pa se končno ustavil na zelenici. Najstnici, ki sta bili na šolskem izletu, sta umrli na kraju nesreče, 26-letnica pa je boj za življenje izgubila včeraj, pet tednov po nesreči.

»Vse solze smo že izjokali,« so za hrvaški Jutarnji list povedali strti sorodniki. »40 dni je bila priklopljena na aparate, vsak dan znova smo upali, da se bo zbudila, šla na rehabilitacijo in si opomogla. Eden od zdravnikov je staršema pred kratkim povedal, da rešitve zanjo ni več in da lahko samo še molijo,« je na kratko pojasnil žrtvin stric. Molitev ni bila uslišana, bo pa mladenka vsaj na nek način živela dalje, saj je družina darovala njene organe. Življenje je rešila tudi nekaj let starejši sodelavki, ki je po hudih poškodbah trenutno v domači oskrbi, saj je po navedbah prič vsaj delno ublažila udarec tovornjaka.