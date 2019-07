Na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je več kot šestkilometrski zastoj, zastoji so tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej na celi zahodni ljubljanski obvoznici, mimo Kosez do in Kozarij proti Vrhniki.

Gneča je tudi na cestah pred mejnimi prehodi proti Hrvaški, tako so daljše čakalne dobe zlasti za izstop iz države.