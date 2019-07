Do nesreče je prišlo, ko je 20-letni voznik osebnega avtomobila peljal po klancu navzdol izven naselja Zali Breg, iz smeri Šmartnega proti naselju Dobrovo. Ko je pripeljal v levi ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v betonski zid ter se z vozilom prevrnil na streho. Voznik je utrpel hude telesne poškodbe, 48-letni sopotnik pa je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 59 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, pet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 44-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli devet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 tatvin, 23 vlomov, pet povzročitev telesne poškodbe, po štiri poškodovanja tuje stvari in grožnje, dva primera ponarejanja denarja ter kaznivo dejanje povezano z nasiljem v družini.