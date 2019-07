»Ne priznavam,« je včeraj izjavil 34-letni Jan Korošec, ko ga je sodnik Tomaž Bromše pobaral o obtožbi zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje in dveh kaznivih dejanj zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Osmega marca okoli 40 minut čez polnoč je na Dunajski v Ljubljani zapeljal skozi rdečo luč in zbil pešca, ki sta pri zeleni prečkala cesto. Milan Đukić je umrl takoj, Mićo Jožić pa dve uri pozneje v urgentnem bloku kliničnega centra.

Ne da bi ustavil in jima pomagal, je Korošec odpeljal naprej proti Črnučam in s svojo vožnjo ogrozil še taksista, ki je pripeljal nasproti. Bil je pod tako močnim vplivom alkohola, drog ter psihoaktivnih zdravil, da bi bil lahko ocenjen celo za neprištevnega. Toda če na splošno velja, da tisti, ki je protipravno ravnal v neprištevnem stanju, ni kriv, pa Korošca tožilstvo preganja po načelu, da je kriv, saj si je z uporabo alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi neprištevnost sam povzročil. Tožilka Irena Primic Kožuh je za primer priznanja predlagala sedemletno zaporno kazen in prepoved vožnje motornega vozila kategorije B, a Korošec tega ni sprejel.

Sedemnajstletna zgodovina drog Usodne noči je s passatom vozil po Dunajski iz smeri središča mesta, kjer je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro. Kljub rdeči na semaforju je v križišču Dunajske z Vilharjevo brez ustavljanja in s hitrostjo 89 kilometrov na uro trčil v 53 in 64 let stara pešca, ki sta z njegove leve prečkala Dunajsko. Pešca je odbilo po cesti, odbilo pa je tudi voznika, ki je 65 metrov naprej trčil še v drog javne razsvetljave. Nato je, ne da bi ponesrečencema pomagal, odpeljal proti Črnučam. V bližini bencinskega servisa na Dunajski 133 se je z njim srečal še taksist Marjo G. Pripeljal mu je nasproti, torej po napačni strani ceste, in Marjo G. se mu je izognil tako, da je zapeljal desno proti bencinski črpalki oziroma na avtobusno postajo. Kmalu zatem sta voznika izsledila policista; na pločniku sta zagledala poškodovan avto, iz katerega je ravno lezel vidno pijan moški. Alkotest je pokazal 1,01 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zasegla sta mu tudi zvitke z 1,57 grama amfetamina. »Bil je močno zmeden, jokal je, iz nosu mu je tekel smrkelj,« je opisal policist. Pregled posnetkov videokamer je pokazal, da je že pred nesrečo vozil izjemno nevarno; vijugal, vozil po napačnih pasovih, peljal skozi rdečo luč, stal sredi križišča kljub zeleni na semaforju, nekje je skoraj trčil v semafor. Tudi po trčenju je ena od prič pripovedovala o spredaj povsem razbitem passatu, ki je vozil počasi in vijugal z enega pasu na drugega. Natančnejši pregled je pokazal, da je imel v času nesreče v krvi več kot 2,1 promila alkohola, v urinu pa so našli tudi kokain, MDMA, morfin in številne druge prepovedane snovi. Po navedbah psihiatričnega izvedenca dr. Dragana Terziča gre za odvisnika – Korošec pravi, da se je z drogami seznanil že pred 17 leti, zlorabljal je kokain, heroin, amfetamine, benzodiazepine in še kaj. Vmes je imel tudi abstinenčna obdobja. Da bi se jih odvadil, je očitno dobival tudi metadon, a je nato jemal oboje. Ravno zaradi posesti drog so ga obravnavali januarja letos, je razvidno iz kazenske ovadbe.