Kako nevarna je služba reševalca motorista in kako hitro se lahko ob kančku nepazljivosti pripeti nesreča, smo videli v začetku junija, ko je 27-letni reševalec na nujni vožnji v središču Ljubljane zapeljal v rdečo luč, vanj pa je trčil voznik avtomobila. Čeprav sta kraj dogodka in moč udarca sprva kazala celo na tragičen razplet, je mladenič na srečo utrpel »le« hude poškodbe. »Trenutno okreva v domači oskrbi. Računamo, da bo glede na vrsto poškodb in rehabilitacijo v polni kondiciji čez kakšno leto,« pravi vodja reševalne postaje Ljubljana Janez Kramar. V nesreči je bil povsem uničen motor, reševalna postaja pa je novega prejela včeraj v okviru akcije podjetja T-2.

20.000 evrov vredno darilo Gre za moderno hondo VFR1200X Crosstourer. »Darilo je za nas neprecenljivo, saj smo ga v tem trenutku res nujno potrebovali,« si je jeklenega konjička zadovoljno ogledoval reševalec motorist Denis Osenjak. Sedel je nanj, si nadel čelado, obrnil ključ in motor za uradni krst zapeljal na kratko testno vožnjo. »Vse dela, kot mora,« je komentiral testni krog, v katerem je prižgal tudi sireno. Kako ne bi, saj je vozilo povsem novo in z vso mogočo dodatno opremo. »Nič niso varčevali pri njem,« se je Osenjaku kar smejalo, vrednost neprecenljivega darila z vsemi dodatki pa je ocenil na več kot 20.000 evrov. Nov motor bo nadomestil enega od dveh, ki sta trenutno v uporabi na ljubljanski reševalni postaji. Eden je namreč že kar iztrošen, zato ga počasi čaka odpis. »Poznalo se je, da smo zaradi nesreče imeli enega manj, zato se vrednosti darila ne da oceniti z zneskom,« pravi Kramar, ki je včerajšnji dogodek pospremil z dvema njemu ljubima rekoma: »Prijatelje res spoznaš v nesreči in kdor hitro da, dvakrat da.« S podjetjem so bili za motor namreč dogovorjeni šele jeseni, a ker je prišlo do prej omenjene nesreče, so pohiteli. »V nedeljo smo prevzeli dve novi reševalni vozili za prevoz novorojenčkov v inkubatorjih, nanju pa smo čakali od pet do deset let,« je dejal v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Teodor Žepič, ki si tako bliskovitih sprememb želi tudi drugod v zdravstvu.