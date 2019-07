Govorice, da namerava Nintendo letos v prodajo poslati novo, manjšo, izključno prenosno in za tretjino cenejšo različico priljubljene konzole switch, so se uresničile. Japonsko podjetje je tudi uradno potrdilo, da bo switch lite izšel 20. septembra letos. Nova konzola bo domnevno stala okoli 100 evrov manj od izvornega switcha, ki stane okoli 350 evrov, odvisno od prodajalca.

Od izvirnega switcha se bo switch lite razlikoval že na prvi pogled. Če je switch nekakšen hibrid med tablico in konzolo za igranje na televiziji, je switch lite prilagojen izključno prenosnemu igranju. Je lažji in manjši, na videz pa precej spominja na Sonyjevi prenosni konzoli PSP in PS vita. Diagonala zaslona na napravi se je s 15,7 centimetra skrčila na približno 14 centimetrov, je pa zaslon obdržal enako ločljivost 1280 x 720, kar pomeni, da se je na manjši različici switcha povečala gostota slikovnih pik na zaslonu. Poleg tega bo naprava imela vgrajen igralni plošček, ki ga ne bo mogoče odklopiti od konzole. To je sicer ena od prednosti izvornega switcha, nekateri proizvajalci iger pa so to prednost tudi izkoristili pri dizajnu svojih iger. Nekatere igre za izvorni switch zato ne bodo združljive s konzolo switch lite, a te nikakor niso v večini. Da uporabniki ne bodo ponesreči kupovali iger, ki jih njihova naprava ne podpira, bo v Nintendovi spletni trgovini eshop ob igrah dodano opozorilo, če niso združljive z novo konzolo.