Iz podjetja Arianespace so sporočili, da se je dve minuti po izstrelitvi zgodila nepravilnost, zaradi katere je bila izstrelitev neuspešna. Naročniku so se opravičili za izgubo tovora.

To je prva neuspešna izstrelitev rakete Vega. Pred tem so opravili 14 uspešnih izstrelitev. Raketo sta razvila evropski proizvajalec letal Airbus in francosko-italijansko podjetje Thales Alenia Space, poroča nemška tiskovna agencija dpa.