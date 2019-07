Tudi po deveti etapi, ki je bila ravno na dan francoskega državnega praznika ob padcu Bastilje, ostaja oblečen v rumeno majico vodilnega Francoz Julian Alaphilippe. Francoski matador je pedale vrtel modro ter je ostal z glavnino, ki je zaostala 16 minut in 25 sekund.

»Neverjetno je nositi to prekrasno majico. Če imaš to majico oblečeno, je nikakor ne želiš sleči,« se je za francoske medije pošalil 27-letni kolesar.

Drugi skupno je Italijan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) z zaostankom 23 sekund, tretji Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) z zaostankom 53 sekund.

Etapa je karavano vodila od kraja Saint-Etienne s ciljem v kraju Brioude, z razgibanim sklepnim delom v znamenju vožnje navkreber in spusta ter s ciljnim sprintom, v katerem je odločitev o zmagovalcu etape padla po južnoafriško-belgijskem dvoboju.

V njem se je za uspešnejšega sprinterja izkazal Impey, 34-letni večkratni južnoafriški cestni prvak in prvak v kronometru, ki je osvojil svojo prvo etapno zmago na velikih tritedenskih dirkah.

Skoraj tudi do etapne zmage

Devetindvajsetletni slovenski adut Jan Tratnik je bil celo nekaj časa v igri za etapno zmago. Tratnik je bil v skupini ubežnikov ter med tistimi, ki so lovili Avstrijca Lukasa Pöstlbergerja (Bora-Hansgrohe), ki pa je svoj pobeg in napad na etapno zmago sprožil veliko prezgodaj, kakih 40 km pred ciljem, ter ni zdržal napadov na zadnjem vzponu. Etapo pa je končal na 13. mestu z zaostankom več kot petih minut.

Dobrih dvanajst kilometrov pred ciljem so se v ospredje prebili Nicolas Roche (Sunweb), Benoot in Impey, Tratnik je nekoliko popustil, a je v izdihljajih boja za vrh nadoknadil del zapravljenega in se z zaostankom desetih sekund vendarle prebil na mesto na stopničkah po etapi.

Drugi Slovenc na Touru Matej Mohorič je bil tokrat v ozadju. Etapo je končal na 162. mestu.

Tratnik v skupnem seštevku zaseda 63. mesto (+33:28), Mohorič pa je 91. (+57:20).

Italijan Alessandro De Marchi (CCC), ki je bil v sobotni osmi etapi v begu, je danes grdo padel in končal dirko.