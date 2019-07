Tudi letos bo v Borovnico iz Ljubljane peljal muzejski vlak. Praznik borovnic se je začel s povorko petih kočij oziroma zapravljivčkov, ki je ob 9.30 krenila z Dola pri Borovnici. S kočijami se bodo po odprtju prazničnega dogajanja lahko zapeljali tudi obiskovalci.

Tudi letos bodo obiskovalci lahko nakupili borovnice in drugo jagodičevje na tradicionalnem sejmu. Društvo kmečkih žena Ajda bo predstavilo dobrote iz borovnic, ki jih bo mogoče tudi poizkusiti. »Tudi v tekoči obliki se bo našlo borovnice,« je povedal Klemenc. Predstavili bodo tudi nutricionistične in gastronosmke posebnosti borovnic ter odgovorili na vprašanje, kako so borovnice sploh prišle v Borovnico.

»Na sejmu bodo borovnice na voljo obiskovalcem bistveno ceneje kot v trgovini,« je dodal Klemenc. Kupiti pa bo mogoče tudi domač med in izdelke iz medu, izdelke domače in umetniške obrti ter naravne kozmetike.

Praznik borovnic pa bo tudi kulturno obarvan. V borovniški osnovni šoli si bo mogoče ogledati razstavo čipk Travniška idila. Na glavnem prizorišču pa se bodo predstavile folklorne skupine. V večernem delu bodo za razvedrilo poskrbeli tako narodnozabavni kot rock glasbeniki.

Pester pa je tudi spremljevalni program prireditve. Brezplačno se bo mogoče osvežiti na vodenem ogledu soteske Pekel. Predstavili bodo nastanek soteske, rastlinske vrste, ki rastejo v njej, in pojasnili izvor imena. Ogled se bo začel ob 11. uri, s prizorišča pa bo tja obiskovalce ob 10.45 prepeljal starodobni avtobus. Obiskovalci pa se lahko udeležijo tudi gorske kolesarske ture.

Sicer pa je letošnja letina borovnic nekoliko kasnejša, zaradi hladnega vremena v maju zamuja za približno dva tedna, je ocenil Klemenc. »Sedaj so dozorele šele zgodnje sorte,« je povedal. Kljub temu bodo obiskovalcem ponudili široko paleto borovnic, k sodelovanju so pritegnili dodatne ponudnike, tudi iz drugih koncev Slovenije.