Po dolgem obdobju deževja vrtičkarji že nestrpno čakajo, da bodo končno posadili sadike paradižnika. Zato ni čudno, da je sekcija sadik na ljubljanski osrednji tržnici te dni dobro založena. Sadike raznovrstnih solat so na razpolago od 0,20 evra za sadiko do paketne prodaje deset sadik plus »ena za polže« po 1,5 evra. Kar se tiče paradižnikov, je izbor različnih sadik neverjeten, a prodajalci pravijo, da sta še vedno najbolj priljubljena volovsko srce in novosadski jabučar. Ne glede na sorto so sadike po 0,50 evra za komad. Nujna oprema vsakega vrta je tudi bazilika, ki jo lahko v obliki sadik kupite od 1,20 evra za navadno do 2,5 evra za tajsko baziliko.

Tržnica je, kot se za konec maja spodobi, polna sveže mlade zelenjave. Mlada koleraba, surova primerna za grizljanje ali kuhana kot priloga, posuta s koprcem, je naprodaj po 2 evra za kilogram. Mladi korenček je po 1,5 evra za šop, mlada čebula od evra za šop do 4 evrov za kilogram. Ponujajo tudi šope že precej velikih kopriv po 0,80 evra. Berivka je evro za četrt kilograma, glavna solata od evro do treh evrov za kilogram. Pojavil se je tudi prvi slovenski mladi krompir, tudi kifličar, ki ga prodajajo po 3 evre za kilogram. Glede na visoko ceno branjevci kupce smelo prepričujejo, da je »mlad krompirček mehak kot maslo«. Zeleni šparglji še vedno držijo visoko ceno 4 do 5 evrov za šop, se pa na stojnicah najde tudi šparglje druge kvalitete po dva evra za šop. Prav tako je naprodaj mešanica zelenjave druge kvalitete po evro za kilogram.

Na tržnici je tudi nekaj za Ljubljano netipične zelenjave. Dalmatinski branjevci ponujajo mladi bob, pri nas po nemarnem prezrto stročnico. Kupite lahko neoluščenega po 5 evrov za kilogram ali oluščenega v vrečki za enako ceno. Dalmatinci zagotavljajo, da je v vrečki oluščenega ravno toliko, kot če bi kupili kilogram neoluščenega. Imajo pa tudi artičoke, dalmatinske seveda, ker je dež zdesetkal sezono strunjanskih. Glavica te delikatese je na voljo po 2 evra, če jih kupite šest, je paketna cena 9 evrov.

In nazadnje še sadje: briške češnje so od 4 do 8 evrov in niti ni jih tako malo. Slovenske jagode pa se, kar se cene tiče, ponovno ne morejo kosati s tujo ponudbo, saj jih cenijo od 3,5 do 5 evrov za košarico. Mogoče je res najbolje počakati na tiste iz domačega vrta. mah