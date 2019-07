Hunt je sporočil, da je imel "konstruktiven telefonski pogovor" z Zarifom, ki mu je zagotovil, da si Teheran ne želi zaostrovanja napetosti med državama.

»Zagotovil sem mu, da je naša skrb cilj in ne izvor nafte na Grace 1,"« je na twitterju zapisal Hunt. Zarifu je sporočil, da bo Velika Britanija »olajšala izpustitev (tankerja), če bomo prejeli zagotovila, da ne bo šel v Sirijo, po postopkih na gibraltarskih sodiščih«.

Gibraltarske oblasti so minuli teden zasegle tanker Grace 1 zaradi suma, da prevaža nafto v Sirijo, s čimer bi kršil sankcije EU.

Gibraltarska policija je v petek sporočila, da se preiskava nadaljuje in da ladja za zdaj ostaja v Gibraltarju, ki je britansko prekomorsko ozemlje.

Zaseg tankerja je sprožil diplomatski spor med Teheranom in Londonom. Iranske oblasti so Britance večkrat posvarile pred posledicami. Britansko obrambno ministrstvo je v četrtek sporočilo, da so tri plovila iranske revolucionarne garde poskušala preprečiti pot britanskemu tankerju skozi Hormuško ožino. Iranci so incident zanikali.