Po poročanju portala Neurje.si je nad območjem Ptuja nastala močnejša nevihta s silovitim nalivom in močnejšimi sunki vetra. Kombinacija silovitega naliva in posledic nedeljskega neurja (zamašeni odtoki) je botrovala k novim poplavam v podvozih, na cestah in ulicah ter v izpostavljenih objektih.

Na območju občine Hajdina so gasilci iz PGD Hajdina in Draženci iz dveh kleti stanovanjskih objektov izčrpali osem kubičnih metrov meteorne vode, poleg tega so razžagali in odstranili štiri podrta drevesa ter s cestišč odstranili odpadlo vejevje, je razbrati iz sporočil na spletni strani uprave za zaščito in reševanje

Na območju Kidričevega so gasilci iz PGD Talum Kidričevo, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, Mihovce-Dragonja vas in Hajdina iz sedmih kleti stanovanjskih objektov izčrpalo 35 kubičnih metrov meteorne vode, počistili cestišča, na katerih so bile veje, ter sprostili kanalizacijske jaške.

V naselju Šturmovci v občini Videm pa so gasilci PGD Videm pri Ptuju razžagali podrto drevo ter počistili cestišče.