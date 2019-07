Slovenija je na ponedeljkov večer znova prejela pošiljko neviht. Padala je toča, ki je uničevala pridelek, neurje pa je spremljal močan veter, ki je odkrival strehe in ruval drevesa. Meteorne vode so zalivale objekte, najhujše razmere pa so vladale na območju Kočevja.

Nevihta je za seboj pustila kar nekaj škode. Kot so zapisali na kočevski občini, je lomilo veje, podiralo drevesa, odkrivalo strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih in prijavljenih okoli 50 lokacij v Kočevju in okolici. Minister Simon Zajc se bo dane v Kočevju srečal s podžupanom Romanom Hrovatom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom, občinsko civilno zaščito in gasilci.

Na delu je bilo sto gasilcev z 19 vozili, dvema avtodvigaloma in avtolestvijo. Gasilci so črpali vodo iz kletnih prostorov približno 12 objektov ter začasno prekrili in zaščitili poškodovane strehe. Čistili so tudi ceste in prehode, saj je bil podrtih več dreves. Veter in silovit naliv pa sta zamašila odtoke, tako da se je voda nato zbirala na cestiščih. Razmere so se umirile po polnoči.

Razdejanje tudi v Ribnici in Brezovici

Hudo je bilo tudi v Ribnici. Nevihtna celica se je z zahoda pomikala proti jugovzhodu, med Vrhniko in Ljubljano se je močno okrepila in se razvila v supercelično nevihto. Pot je nadaljevala preko Iga, Velikih Lašč in naprej čez Ribnico in Kočevje. »Ribniški gasilci so sporočili, da posredujejo na 22 lokacijah z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Ljudi so prosili za strpnost in razumevanje,« pišejo pri Žurnalu.

Toča je pustošila tudi v Brezovici, pri Podgradu, kjer je popolnoma uničila pridelek. »Močna supercelična nevihta, ki je prepotovala pot od severozahoda Slovenije, preko Dolenjske na Hrvaško in naprej v Bosno in Hercegovino, je na svoji poti uničevala poljščine, veter je ruval drevesa in odkrival strehe, siloviti nalivi pa so povzročili hiter porast hudourniških vodotokov, ki so zalivali ceste in številne objekte,« poročajo na portalu Neurje.si.

Obeti: V sredo zjutraj bodo padavine ponehale, dopoldne se bo povsod razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Razmeroma sveže bo. V petek bo spet bolj spremenljivo s plohami in popoldne tudi nevihtami.